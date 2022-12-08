«Салават Юлаев» на выезде победил «Сибирь»

На игру в составе «Салавата Юлаева» из-за травм и болезней смогли выйти на лед лишь 11 нападающих, в том числе только два «штатных» центрфорварда – Кадейкин и Хмелевский. Тем не менее юлаевцы удачно начали матч, результативно сыграл на добивании Скориков. Впрочем, хозяева быстро отыгрались, воспользовавшись неудачным отскоком шайбы от Панина. После этого судьи несколько раз наказывали игроков «Сибири», зато в равных составах преимущество новосибирцев было весомым.

Во втором периоде хозяева продолжали раз за разом нарушать правила, и уфимцы наконец-то дважды кряду усилиями Науменкова сумели реализовать большинство. Перевес «СЮ» увеличил Скориков, подправивший шайбу после броска от синей линии Панина. Затем уже настала очередь хозяев забивать при численном перевесе. Концовка периода гости вновь провели в основном в защите.

Рисунок игры в принципе не изменился и в заключительной двадцатиминутке. Хозяева смогли сократить разрыв до минимума, когда Бутузову дали слишком много простора на «пятачке». На что юлаевцы тут же ответили быстрой контратакой «2 в 1». После чего команды играли с минимумом остановок, причем уфимцы смогли постепенно выровнять ситуацию на льду и сами нанесли несколько опасных бросков. Точку в матче поставил бросок Кулемина почти от своей синей линии уже по пустым воротам соперника.

«Сибирь» и «Салават Юлаев» находятся по соседству в турнирной таблице, после этого матча отставание юлаевцев сократилось до 2 очков, но у «СЮ» 3 матча в запасе.

«Сибирь» (Новосибирск) – «Салават Юлаев» - 3:6 (1:1, 1:3, 1:2). Шайбы: 0:1 – Скориков (Мухамадуллин, 01.39), 1:1 – Голубев (Яковлев, 07.30), 1:2 – Науменков (Шмелев, 24.51, бол.), 1:3 – Науменков (Коледов, 26.38, бол.), 1:4 – Скориков (Панин, Хмелевский, 27.05), 2:4 – Бутузов (Бек, Мерфи, 30.14, бол.), 3:4 – Бутузов (Коротков, 45.17), 3:5 - Шмелев (Сучков, Кадейкин, 45.35), 3:6 - Кулемин (59.24, п.в.).