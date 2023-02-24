В Уфу прибыл двухэтажный туристический поезд из Самары

В поезде есть «Вагон знаний», в котором путешествуют школьники. В Уфе гости из Самары посетят Национальный музей республики, увидят соревнования лучников, выступления кураистов, попробуют башкирские национальные блюда, познакомятся с историей столицы Башкирии.

Следующую остановку поезд сделает в Екатеринбурге, где также пройдут познавательные экскурсии.

Из Уфы в столицу Урала на нем отправятся и 50 туристов из Башкирии, из них 18 школьников. Для детей разработана специальная экскурсионная программа, а во время поездки – интерактивно-познавательная программа.

Фото пресс-службы Башкирского отделения РЖД.