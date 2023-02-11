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Министр экономического развития России посетил геопарк «Торатау» в Башкирии

Сегодня, 11 февраля, министр экономического развития России Максим Решетников находится в нашей республике с рабочим визитом. Вместе с главой Башкирии Радием Хабировым они побывали в геопарке «Торатау» в Ишимбайском районе.

Министр экономического развития России посетил геопарк «Торатау» в Башкирии
Министр экономического развития России посетил геопарк «Торатау» в Башкирии

Глава региона показал гостю из Москвы развитую туринфраструктуру геопарка, который претендует на включение в сеть геопарков ЮНЕСКО. Маршрут начинается в визит-центре у подножия горы, к вершине проложена лестница, есть несколько конных и пешеходных троп. В перспективе – этнокомплекс.

Максим Решетников ознакомился с планами на развитие геопарка и турпроектом для старшего поколения «Башкирское долголетие», который работает с 2020 года. Число участников и объем финансирования из года в год растут.

- Очень важно, что в последнее время туризм в Башкирии развиваете хорошими темпами, что власти последовательны в этой работе, - отметил министр экономразвития. – Именно в таких уникальных местах природы появляются настоящие национальные жемчужины. Будущее также за туризмом шаговой доступности. «Башкирское долголетие» - отличный проект. Здесь очень важно создание инфраструктуры. И башкирский опыт  можно брать на вооружение другим регионам страны.

У подножия шихана прошел «Зимний сабантуй», участниками которого стали и высокие гости.

Максим Решетников и Радий Хабиров посетили бортевую пасеку геопарка, где мед производится по старинной технологии в бортях.

Напомним, в этом году на поддержку бортевого пчеловодства в республике направят 20 млн. руб. Пасечники смогут потратить субсидии на покупку племенных пчелосемей, колод и техники, на лабораторные исследования мёда и генетической достоверности породы пчёл.

Фото пресс-службы главы РБ.

Министр экономического развития России посетил геопарк «Торатау» в Башкирии
Министр экономического развития России посетил геопарк «Торатау» в Башкирии
Министр экономического развития России посетил геопарк «Торатау» в Башкирии
Министр экономического развития России посетил геопарк «Торатау» в Башкирии
Министр экономического развития России посетил геопарк «Торатау» в Башкирии
Министр экономического развития России посетил геопарк «Торатау» в Башкирии
Министр экономического развития России посетил геопарк «Торатау» в Башкирии
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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