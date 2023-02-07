Первый самолет из Уфы в Минск вылетит 6 марта

Новость анонсировал на своей странице в соцсети глава РБ Радий Хабиров. Он сообщил, что первый рейс самолет из Уфы в Минск совершит 6 марта. Время в пути займет три часа. Билеты уже появились в продаже. В дальнейшем авиасообщение между городами будет осуществляться раз в неделю, по понедельникам.

"Мы наладили крепкие связи в сфере торговли, промышленности, культуры, туризма. Планируем их и дальше развивать. Ждем, что еще одним серьезным драйвером для этого станет Форум регионов двух стран, который пройдет в июне в Уфе", - добавил Радий Хабиров.

Фото: страница Радия Хабирова в ВК.