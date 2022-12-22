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Сегодня, 09:45

Стали известны победители конкурса «Уфа туристическая»

Заявки на конкурс подали более 40 человек: экскурсоводы - профессионалы и любители, сотрудники музеев, центров краеведения и туризма, педагоги и студенты, сообщили в администрации столицы.

Стали известны победители конкурса «Уфа туристическая»
Стали известны победители конкурса «Уфа туристическая»

Лучших отбирали в два этапа. На первом участники представили свой авторский маршрут, продемонстрировали знания по истории, культуру речи. На втором этапе для них провели мастер-класс в музее археологии и этнографии, после чего они выполнили конкурсное задание.

Первое место среди экскурсоводов-профессионалов заняла частный гид Кристина Абрамичева, представившая проект «Женщины в жизни города». Среди начинающих экскурсоводов лучшей признана студентка УУНиТ Алсу Аксенова с проектом «Урал-батыр и точка». Полный список призеров можно найти на сайте мэрии.

Победителям вручили дипломы администрации Уфы, кубки и подарки. Активные и креативные участники получили благодарственные письма.

Фото: Администрация Уфы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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