В Стерлитамаке во время пожара в многоквартирном доме погиб мужчина

Горела комната площадью 15 квадратных метров. Пожарные спасли из задымленной зоны шестерых человек, в том числе двоих детей. Для обеспечения безопасной эвакуации применялась тактическая вентиляция. Еще 35 жильцов (включая пятерых детей) эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

Во время тушения был обнаружен погибший — 39-летний мужчина. Возгорание ликвидировано. Причина пожара устанавливается.

«Курение в постели — смертельно опасно! Тлеющий табак может вызвать возгорание спустя несколько часов после того, как курящий уснет. При этом выделяемый при тлении угарный газ не имеет запаха и цвета, лишает человека сознания и возможности спастись», — предупреждают спасатели.

Фото МЧС Башкирии.