14 Февраля , 10:55

В Стерлитамаке во время пожара в многоквартирном доме погиб мужчина

Сегодня утром, 14 февраля, загорелась квартира на втором этаже пятиэтажки, расположенной по улице Дружбы, огнеборцы прибыли на место через шесть минут, сообщает МЧС Башкортостана.

Горела комната площадью 15 квадратных метров. Пожарные спасли из задымленной зоны шестерых человек, в том числе двоих детей. Для обеспечения безопасной эвакуации применялась тактическая вентиляция. Еще 35 жильцов (включая пятерых детей) эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.

Во время тушения был обнаружен погибший — 39-летний мужчина. Возгорание ликвидировано. Причина пожара устанавливается.

«Курение в постели — смертельно опасно! Тлеющий табак может вызвать возгорание спустя несколько часов после того, как курящий уснет. При этом выделяемый при тлении угарный газ не имеет запаха и цвета, лишает человека сознания и возможности спастись», — предупреждают спасатели.

Фото МЧС Башкирии.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
