В Уфе несовершеннолетнюю девушку заставили принять наркотики

В Уфе инспекторы полка ДПС остановили «Рено Логан», в которой находились водитель и две девушки. Поведение мужчины насторожило полицейских, и было принято решение провести досмотр.

В бардачке стражи порядка обнаружили пакетик с неким порошком. Водителя и пассажирок доставили в отдел полиции.

Выяснилось следующее. В пакетике находилось наркотическое вещество — мефедрон. Водитель, 43-летний мужчина, и его 21-летняя подруга склоняли 17-летнию уфимку к употреблению наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые взяты под стражу, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Фото и видео: МВД РБ.