В Башкирии опять ввели ограничения по бешенству животных

Вчера на официальном интернет-портале правовой информации РБ опубликован указ главы Башкирии Радия Хабирова об установлении карантина по бешенству животных в городском округе город Стерлитамак. Он введен 6 февраля, а эпизоотическими очагами определены два объекта: автомобильная газозаправочная станция на Рязанском тракте и личное подсобное хозяйство на улице Дунайской. Вокруг этих объектов в радиусе 500 метров и объявлен карантин.

Причины и источники возникновения бешенства в этих локациях пока не выявлены, но объявлены все меры, сопровождающие введение карантина. К примеру, запрещается любое посещение этих мест, вакцинация против бешенства всех восприимчивых животных, проведение дератизации и тому подобное.

Напомним, что с конца прошлого и начала текущего годов это уже не единичный случай бешенства животных, выявленный на территории республики. Мало того, в сети распространяется сообщение Республиканской клинической инфекционной больницы о том, что бешенство определено уже у трех жителей Сибая, Стерлитамака и Уфы.

