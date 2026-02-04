0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Здоровье
4 Февраля , 19:24

В Башкирии три человека с начала года заразились бешенством

Диагноз «бешенство» предварительно выставлен жителю Сибая, а также детям из Стерлитамака и Уфы. Все получают необходимое лечение.

В Башкирии три человека с начала года заразились бешенством
В Башкирии три человека с начала года заразились бешенством

Инкубационный период этого заболевания продолжается от одного до трех месяцев, напомнили в Республиканской клинической инфекционной больнице. Болезнь в активной фазе практически всегда ведет к летальному исходу, поэтому критически важно начать вакцинацию до появления первых признаков.

На первой стадии могут появиться зуд, тянущая боль, жжение или покалывание в месте уже зажившего укуса, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота, а также беспричинный страх, депрессия, бессонница. Затем наступает стадия возбуждения: появляется боязнь воды, обильное слюнотечение, приступы агрессии, аэрофобия и фотофобия —судороги от дуновения воздуха в лицо или яркого света.

Башкирия является природным очагом бешенства, напомнили специалисты. В этом году карантин уже объявлен во многих районах (Стерлитамакский, Баймакский, Иглинский, Караидельский, Кугарчинский, Абзелиловский). Переносчиками могут быть не только лисы, но и домашние коты, собаки, ежи и даже домашние питомцы. Вирус передается через слюну при укусах, царапинах или попадании на слизистые оболочки и в открытые раны.

Если вас укусило или поцарапало животное, срочно промойте рану мыльным раствором, затем водой и перекисью водорода. Края раны обработайте йодом. Затем обратитесь в травмпункт. Оптимально сделать вакцину в первые 24 часа, но не позднее 14 дней.

Фото: Минздрав РБ

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru