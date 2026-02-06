В Башкирии ночью загорелся дом, где спали четверо детей

В доме в это время находилась вся семья — четверо детей с родителями. К счастью, младшая из дочерей успела вовремя проснуться. Обнаружив сильное задымление, она сразу же разбудила маму, и все быстро покинули дом.

Возгорание потушили сотрудники МЧС вместе с добровольными пожарными командами Тятер-Араслановского и Яшергановского сельсоветов. К счастью, никто не пострадал. Оставшаяся без крыши над головой семья будет временно проживать у родственников. Причины произошедшего устанавливается.

Между тем в МЧС региона советуют следить за состоянием проводки, вовремя отключать гаджеты от зарядки и установить пожарный извещатель, который своевременно предупредит о возгорании.

Фото: МЧС РБ.