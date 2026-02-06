0 °С
6 Февраля , 18:40

В Башкирии из горящей квартиры спасли пожилую женщину и малыша

Оба они пострадали и были доставлены в больницу, сообщает МЧС региона.

Пожар вспыхнул в 34-микрорайоне города Октябрьский, где загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома.

Прибывшим пожарным пришлось действовать оперативно: в квартире находились пожилая женщина и 4-летний ребенок. Они успели вынести их из задымленного помещения и передать в руки медиков. К счастью, состояние пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное: их доставили в городскую больницу №1.

Из задымленной зоны также были эвакуированы 13 человек, пятеро покинули здание самостоятельно. Возгорание ликвидировано. Что стало его причиной, выясняют специалисты.

Фото: МЧС РБ.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
