21 Декабря , 10:34

В Башкирии в ДТП пострадали вахтовики из Татарстана

К расследованию несчастного случая с работниками компании «Девон-Сервис» (Республика Татарстан) приступила Гострудинспекция в РБ.

Авария произошла 16 декабря. Автобус, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, перевозил по договору вахтовиков предприятия. При повороте в сторону деревни Воробьево Краснокамского района задние колеса автобуса заскользили, он съехал в кювет и опрокинулся.

Два вахтовика — помощники бурильщика 38 и 28 лет — получили травмы различной степени тяжести и были помещены в больницу Нефтекамска, пояснила руководитель Гострудинспекции в РБ Татьяна Астрелина.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.

Фото: Госавтоинспекция РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
