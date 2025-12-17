-16 °С
17 Декабря , 18:15

В Уфе 71-летний рыбак плавал на льдине

Днем 17 декабря в экстренные службы поступило тревожное сообщение: в районе Шакшинского моста в Уфе человек оказался на льдине.

Прибывшие на помощь сотрудники Управления гражданской защиты города благополучно доставили его на берег.

Как выяснилось, с утра пораньше 71-летний мужчина вышел на лед порыбачить, а когда спустя несколько часов стал возвращаться обратно, лед под ним треснул, и мужчина оказался в воде. Каким-то чудом он сумел залезть на льдину и дрейфовал на ней, пока не подоспела помощь. Спасателей он вызвал самостоятельно, сообщили в пресс-службе управления.

В МЧС региона предупредили: лед на реках крепнет позже, чем на водоемах со стоячей водой. Не рискуйте жизнью выходя на такой лед.

Фото: УГЗ Уфы.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
