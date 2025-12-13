-16 °С
18-летнего жителя Башкирии будут судить за кражу духов

Фигурантом уголовного дела стал юный белоречанин.

18-летнего жителя Башкирии будут судить за кражу духов

В Белорецком районе в полицию обратился директор одного из магазинов с заявлением о краже. Из его торгового заведения похитили мужскую туалетную воду стоимостью более трех тысяч рублей.

Установить подозреваемого помогла запись с камеры наблюдения — им оказался ранее судимый 18-летний местный житель. Парня задержали, он признался, что решил совершить кражу, зайдя в магазин. Около пяти минут он стоял и пробовал разные запахи, а уличив момент, когда за ним никто не наблюдал, похитил приглянувшийся флакончик.

По факту кражи возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД РБ. Материалы дела переданы в суд.

Фото автора.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
