3 Декабря , 19:45

В Стерлитамаке сын выбросил 60-летнюю мать в окно с шестого этажа

Отвечать за убийство матери придется 39-летнему мужчине. Камеры в доме напротив зафиксировали, как взрослый человек, взяв мать «на ручки», бросает ее с шестого этажа…

А поначалу взрослый детина отпирался и выдал приехавшим полицейским версию, что мать напилась у соседей, пришла домой и покончила с собой, выбросившись из окна, сообщает пресс-служба МВД.

Но видеокамеры в доме напротив внесли коррективы в россказни пьяного мужчины. Перед неопровержимыми уликами сын признался, что в этот день он со своей матерью распивал спиртные напитки. Потом у них возник конфликт, и мужчина, схватив руками свою мать, подошел к окну и сбросил ее с высоты шестого этажа.

Подозреваемый арестован. Сотрудники уголовного розыска продолжают оперативное расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства. Обвиняемый в убийстве своей матери, заключен под стражу, сообщает пресс-служба Следкома по Республике Башкортостан.

Фото предоставлено пресс-службой Следкома по Республике Башкортостан.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
