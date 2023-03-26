В Башкирии за сутки пять человек получили травмы в автоавариях

Так, по данным Госавтоинспекции, 25 марта в одиннадцатом часу вечера в Кировском районе Уфы на улице Аульная столкнулись "Шкода Суперб" и "Мазда 6". В результате аварии 25-летний пассажир "Мазды" обратился за медицинской помощью.

При просмотре видеорегистратора установлено, что водитель "Шкоды" ехал по встречной полосе, также при проверке документов выяснилось, что мужчина ранее был лишен водительских прав. В отношении него составлены два административных материала за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и за управление транспортным средством, будучи лишенным права управления. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство.