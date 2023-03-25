Второй «речной» труп за день обнаружили спасатели в Башкирии

Около девяти часов вечера в Стерлитамаке возле сточной трубы от ливнёвых колодцев вблизи реки Ольховка обнаружен мужчина без признаков жизни.

Спасатели тело мужчины извлекли и передали сотрудникам полиции. Личность и обстоятельства происшествия уточняются.​

Напомним, сегодня вечером спасателям пришлось извлекать из воды, а точнее, – из речки Туймазинка в Туймазах ещё одно тело мужчины. Его так же передали полицейским.

Фото предоставлено пресс-службой Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.