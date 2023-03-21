Из Стерлитамака обманом увезли в Украину двухлетнюю девочку

Женщина уточнила: с первых дней она писала заявления в полицию, но там ей «объясняли», что отец имеет право увозить ребенка, и заявления уходили «в стол». Мать считает, что отъезд мужчины с ее дочкой может привести к плохим последствиям – он и прежде шантажировал её, «угрожал лишить дочери».

Известно, что мужчина с девочкой сначала пересек границу с Грузией, а оттуда выехал с ней в Украину. Мать ребенка считает, что он дал девочке препараты для того, чтобы она спала всю дорогу.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следственные органы республики возбудили и расследуют уголовное дело.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поставил на свой контроль дело о похищении ребенка из Башкирии. Он поручил и. о. руководителя Следкома по Башкирии Игорю Пашнину отчитаться о ходе расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото из открытых источников.