В Уфе из-за приступа болезни женщина выпала из машины

Патрулируя проспект Салавата Юлаева, сотрудники ГИБДД Ильнур Нисапов и Сергей Мусин обнаружили женщину, лежащую на проезжей части возле автомобиля «Mitsubishi». Оказалось, что она выпала из иномарки во время движения – из-за приступа болезни. Женщина была без сознания.

Гаишники оказали пострадавшей первую помощь – сделали ей непрямой массаж сердца и вызвали скорую, сообщил в своем телеграм-канале глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов. Женщину доставили в больницу.

Фото и видео: телеграм-канал Владимира Севастьянова.