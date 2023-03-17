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Вчера, 16:21

В Уфе из-за приступа болезни женщина выпала из машины

Сотрудники ГИБДД оказали пассажирке первую помощь.

В Уфе из-за приступа болезни женщина выпала из машины
В Уфе из-за приступа болезни женщина выпала из машины

Патрулируя проспект Салавата Юлаева, сотрудники ГИБДД Ильнур Нисапов и Сергей Мусин обнаружили женщину, лежащую на проезжей части возле автомобиля «Mitsubishi». Оказалось, что она выпала из иномарки во время движения – из-за приступа болезни. Женщина была без сознания.

Гаишники оказали пострадавшей первую помощь – сделали ей непрямой массаж сердца и вызвали скорую, сообщил в своем телеграм-канале глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов. Женщину доставили в больницу.

Фото и видео: телеграм-канал Владимира Севастьянова.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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