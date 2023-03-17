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Сегодня, 11:05

В Башкирии в девятиэтажке взорвался газ. Прокуратура проводит проверку

Инцидент произошел в Нефтекамске на улице Дорожной: ранним утром 17 марта в однокомнатной квартире на девятом этаже раздался хлопок газа.

В Башкирии в девятиэтажке взорвался газ. Прокуратура проводит проверку
В Башкирии в девятиэтажке взорвался газ. Прокуратура проводит проверку

На момент прибытия пожарных горения не наблюдалось, информирует МЧС региона. По счастью, в квартире, где взорвалась газовоздушная смесь, никого не было. Взрывом повредило натяжной потолок, стены и домашнее имущество на кухне и в жилой комнате, выбило стекла в окнах. В подъезде осыпалась штукатурка.

Из двух подъездов эвакуировали 63 человека, включая 14 детей.

Никто из жильцов не пострадал. Для тех, кто пока не может вернуться в свои квартиры, подготовили пункт временного размещения. Видимых нарушений целостности конструкций дома нет, угроза обрушения отсутствует. Газ в подъезде перекрыли. Для детального анализа устойчивости здания планируется использовать диагностический комплекс «Струна».

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Для координации работы спецслужб на место происшествия прибыл прокурор Нефтекамска Юрий Сердюк.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагировании», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: МЧС РБ.

В Башкирии в девятиэтажке взорвался газ. Прокуратура проводит проверку
В Башкирии в девятиэтажке взорвался газ. Прокуратура проводит проверку
В Башкирии в девятиэтажке взорвался газ. Прокуратура проводит проверку
В Башкирии в девятиэтажке взорвался газ. Прокуратура проводит проверку
В Башкирии в девятиэтажке взорвался газ. Прокуратура проводит проверку
В Башкирии в девятиэтажке взорвался газ. Прокуратура проводит проверку
В Башкирии в девятиэтажке взорвался газ. Прокуратура проводит проверку
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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