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Сегодня, 12:00

В Башкирии назвали предварительную причину хлопка газа в жилом доме

Следствие установило возможную причину хлопка газовоздушной смеси в девятиэтажке на улице Дорожной в Нефтекамске.

В Башкирии назвали предварительную причину хлопка газа в жилом доме
В Башкирии назвали предварительную причину хлопка газа в жилом доме

Предварительной причиной случившегося могло послужить короткое замыкание электропроводки с последующим повреждением газового счетчика, сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома России по РБ. На место происшествия выехали следователи и криминалисты СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС. Проводится комплекс мероприятий для выяснения обстоятельств произошедшего, а также полноты принимаемых мер лицами, ответственными за соблюдение правил противопожарной безопасности.

Напомним, хлопок газа в однокомнатной квартире на девятом этаже жилого дома произошел 17 марта в половине седьмого утра. В результате повреждено остекление и интерьер квартиры. Пострадавших нет, в момент происшествия в квартире никого не было. Жильцов двух подъездов , эвакуировали.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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