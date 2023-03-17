В Башкирии назвали предварительную причину хлопка газа в жилом доме

Предварительной причиной случившегося могло послужить короткое замыкание электропроводки с последующим повреждением газового счетчика, сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома России по РБ. На место происшествия выехали следователи и криминалисты СКР совместно с сотрудниками МВД и МЧС. Проводится комплекс мероприятий для выяснения обстоятельств произошедшего, а также полноты принимаемых мер лицами, ответственными за соблюдение правил противопожарной безопасности.

Напомним, хлопок газа в однокомнатной квартире на девятом этаже жилого дома произошел 17 марта в половине седьмого утра. В результате повреждено остекление и интерьер квартиры. Пострадавших нет, в момент происшествия в квартире никого не было. Жильцов двух подъездов , эвакуировали.

Фото: МЧС РБ.