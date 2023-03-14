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Вчера, 13:10

В Уфе показали технику, которая предупредит и ликвидирует ЧС в паводок

Сегодня, 14 марта, на площадке перед спорткомплексом «Уфа-Арена» готовность к предстоящему паводку и пожароопасному сезону показала Башкирская территориальная подсистема РСЧС.

В Уфе показали технику, которая предупредит и ликвидирует ЧС в паводок
В Уфе показали технику, которая предупредит и ликвидирует ЧС в паводок

Вице-премьер министра правительства республики Ирек Сагитов, начальник ГУ МЧС России по Башкирии Марат Латыпов и председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров осмотрели наличие и состояние спасательных средств, готовность техники к проведению аварийно-спасательных работ, подготовку эвакуационных групп и спасателей.

В смотре участвовало более 240 сотрудников МЧС, 89 единиц техники. Среди них беспилотники для мониторинга паводковой ситуации, катера и лодки, судно на воздушной подушке, насосные станции, мобильный узел связи подвижного пункта управления главного управления МЧС по РБ, другая уникальная инженерная техника различных предприятий, в том числе  пожарный автомобиль ПАНРК, который тушит пожары, набирая воду из открытых водоемов, и работает как насосная станция во время паводка,

Здесь же представили новую технику - крупнотоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости, специальную пожарную экспертно-криминалистическую лабораторию, беспилотную авиационную систему и две новые аэролодки. Мониторинг рек, озер и других водоемов будет вести пожарно-спасательный вертолет Ка-32.

- Создана группировка сил и средств из более 15 тысяч человек и свыше трех тысяч единиц техники и плавсредств, - отметил начальник ГУ МЧС по республике Марат Латыпов. - Главное назначение всей этой техники – своевременное реагирование на происшествия и оказание помощи населению, чтобы минимальными потерями пройти период весеннего половодья.

Вице-премьер Ирек Сагитов положительно оценил готовность сил и средств Башкирской подсистемы РСЧС в периоды половодья и ландшафтных пожаров и дал рекомендации подразделениям по укомплектованности спецсредствами.

Готовность спасательной техники проверят в каждом муниципалитете республики.

Напомним, в зоне подтопления могут оказаться свыше 257 населенных пунктов, более 20 тысяч домов, 80 тысяч человек. Подробнее о подготовке к половодью мы рассказали здесь.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

В Уфе показали технику, которая предупредит и ликвидирует ЧС в паводок
В Уфе показали технику, которая предупредит и ликвидирует ЧС в паводок
В Уфе показали технику, которая предупредит и ликвидирует ЧС в паводок
В Уфе показали технику, которая предупредит и ликвидирует ЧС в паводок
В Уфе показали технику, которая предупредит и ликвидирует ЧС в паводок
В Уфе показали технику, которая предупредит и ликвидирует ЧС в паводок
В Уфе показали технику, которая предупредит и ликвидирует ЧС в паводок
В Уфе показали технику, которая предупредит и ликвидирует ЧС в паводок
В Уфе показали технику, которая предупредит и ликвидирует ЧС в паводок
В Уфе показали технику, которая предупредит и ликвидирует ЧС в паводок
В Уфе показали технику, которая предупредит и ликвидирует ЧС в паводок
В Уфе показали технику, которая предупредит и ликвидирует ЧС в паводок
В Уфе показали технику, которая предупредит и ликвидирует ЧС в паводок
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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