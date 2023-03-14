В Башкирии работник лишился руки при сортировке мусора

Инцидент произошел 25 января на мусоросортировочном комплексе в Стерлитамаке. В конце смены 34-летний сортировщик пытался очистить шпателем барабан работающего конвейера. В какой-то момент механизм затянул шпатель, а затем перчатку и кисть руки работника. Произошла травматическая ампутация части конечности.

В ходе расследования установлено, что сортировщик нарушил технологический процесс – он очищал конвейер барабана в работающем режиме, что запрещено инструкцией. Еще одной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ: не был обеспечен контроль за соблюдением процесса очистки оборудования.

Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Материалы расследования переданы в следственные органы.