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Вчера, 15:23

В Башкирии работник лишился руки при сортировке мусора

Расследование несчастного случая с работником компании «Мохит-СТР» завершила Гострудинспекция в РБ, сообщили в ведомстве.

В Башкирии работник лишился руки при сортировке мусора
В Башкирии работник лишился руки при сортировке мусора

Инцидент произошел 25 января на мусоросортировочном комплексе в Стерлитамаке. В конце смены 34-летний сортировщик пытался очистить шпателем барабан работающего конвейера. В какой-то момент механизм затянул шпатель, а затем перчатку и кисть руки работника. Произошла травматическая ампутация части конечности.

В ходе расследования установлено, что сортировщик нарушил технологический процесс – он очищал конвейер барабана в работающем режиме, что запрещено инструкцией. Еще одной причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ: не был обеспечен контроль за соблюдением процесса очистки оборудования.

Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Материалы расследования переданы в следственные органы.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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