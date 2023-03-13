В Башкирию пришла первая партия лесопатрульных машин для борьбы с пожарами

Минлесхоз региона в этом году в рамках нацпроекта приобретет 12 единиц лесопожарной техники, инвентаря и оборудования на общую сумму 52,7 млн. рублей. Это позволит укрепить и довести до нормативов материально-техническую базу лесопожарных станций Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан.

Первая партия уже закуплена– это пять грузопассажирских фургонов марки «УАЗ» для малых лесопатрульных комплексов лесопожарных станций. Общая стоимость – 6,7 млн. рублей.

Министерство лесного хозяйства провело аукционы и заключило контракты на общую сумму около 45 млн. рублей на поставку еще семи единиц техники: пожарных цистерн, грузовых автомобилей на полноприводном шасси, мотовездеходов (квадроциклов).

Как сообщила пресс-секретарь министерства лесного хозяйства Наиля Зарипова, к новому пожароопасному сезону разработан «Сводный план тушения лесных пожаров на территории Республики Башкортостан на 2023 год». Документ согласован с федеральным агентством лесного хозяйства и 1 марта утвержден главой Башкирии Радием Хабировым.

- В основе документа лежат планы тушения пожаров на территории 31 лесничества, с координацией всех служб и наиболее эффективным использованием имеющихся сил и средств при тушении лесных пожаров, - рассказал министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов. – К борьбе с лесными пожарами планируем привлечь 11 955 человек и 3 523 единицы техники. К тушению огня в лесах подготовлено 174 единицы специализированной лесопожарной техники Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан.

В пресс-службе министерства добавили, что круглосуточный контроль за лесопожарной ситуацией обеспечат 12 систем видеомониторинга «Лесоохранитель», установленного в региональной диспетчерской службе минлесхоза республики.

На территории Абзелиловского, Белебеевского, Белокатайского, Инзерского, Караидельского лесничеств запланированы зональные учения по тушению лесных пожаров, к которым привлекут пожарные расчеты сельских поселений, подразделений ГУ МЧС по Башкирии.

Фото пресс-службы правительства региона.