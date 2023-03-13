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В Башкирии «Лада Приора» не уступила дорогу грузовику. Две пассажирки получили травмы

ДТП случилось вчера, 12 марта, на дороге Уфа – Янаул.   

В Башкирии «Лада Приора» не уступила дорогу грузовику. Две пассажирки получили травмы
В Башкирии «Лада Приора» не уступила дорогу грузовику. Две пассажирки получили травмы

Днём на 111-м километре автодороги Уфа – Янаул 29-летний водитель «Лады Приоры» при выезде с автодороги Бирск – Тастуба – Сатка на главную дорогу не уступил грузовику «Sitrak».

В результате аварии пассажиры легкового автомобиля, женщины 60 и 62 лет, получили травмы.

Проезд перекрёстков – один из самых распространённых и опасных манёвров. Главное правило нерегулируемого перекрёстка в том, что водитель, движущийся по второстепенной дороге, всегда должен уступать машинам, которые едут по главной, резюмировал свое сообщение главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Республике Башкортостан.

В Башкирии «Лада Приора» не уступила дорогу грузовику. Две пассажирки получили травмы
В Башкирии «Лада Приора» не уступила дорогу грузовику. Две пассажирки получили травмы
В Башкирии «Лада Приора» не уступила дорогу грузовику. Две пассажирки получили травмы
В Башкирии «Лада Приора» не уступила дорогу грузовику. Две пассажирки получили травмы
В Башкирии «Лада Приора» не уступила дорогу грузовику. Две пассажирки получили травмы
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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