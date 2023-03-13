В Башкирии «Лада Приора» не уступила дорогу грузовику. Две пассажирки получили травмы

Днём на 111-м километре автодороги Уфа – Янаул 29-летний водитель «Лады Приоры» при выезде с автодороги Бирск – Тастуба – Сатка на главную дорогу не уступил грузовику «Sitrak».

В результате аварии пассажиры легкового автомобиля, женщины 60 и 62 лет, получили травмы.

Проезд перекрёстков – один из самых распространённых и опасных манёвров. Главное правило нерегулируемого перекрёстка в том, что водитель, движущийся по второстепенной дороге, всегда должен уступать машинам, которые едут по главной, резюмировал свое сообщение главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Республике Башкортостан.