В Башкирии по вине 17-летнего пьяного водителя пострадали четыре девушки и парень

ДТП произошло на 9 километре автодороги Бекешево-Нигаматово. ВАЗ-2110 съехал в кювет и опрокинулся. Все пассажиры – один юноша и четыре девушки - получили травмы, в том числе довольно тяжелые. Не пострадал только водитель.

За рулем находился 17-летний парень без водительских прав. Также медосвидетельствование показало, что он был нетрезв.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем, не имея права вождения. По ДТП возбуждено административное расследование, назначены экспертизы.

Фото пресс-службы ГИБДД по РБ.