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Сегодня, 14:15

В Уфе за одни сутки наледь с крыш повредила семь автомобилей

За минувшие сутки в Уфе зафиксировано семь случаев падения снега и наледи на автомобили. Инциденты произошли в Кировском, Калининском, Октябрьском и Советском районах, сообщает Управление гражданской защиты города.

В Уфе за одни сутки наледь с крыш повредила семь автомобилей
В Уфе за одни сутки наледь с крыш повредила семь автомобилей

В пяти случаях снег и наледь упали с крыш административных зданий. Одну машину помяла снежная масса, рухнувшая с кровли жилого дома, еще одну — с козырька балкона.

Капризы погоды в ближайшее время будут продолжаться, а потому специалисты ведомства просят горожан быть внимательнее и осторожнее.

Проходя мимо зданий, не забывайте посмотреть наверх и обходите подальше те, где о возможном сходе снега и льда предупреждают специальные таблички.

Осмотрительнее выбирайте места для парковки машин.

Фото: УГЗ Уфы.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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