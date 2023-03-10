В Уфе за одни сутки наледь с крыш повредила семь автомобилей

В пяти случаях снег и наледь упали с крыш административных зданий. Одну машину помяла снежная масса, рухнувшая с кровли жилого дома, еще одну — с козырька балкона.

Капризы погоды в ближайшее время будут продолжаться, а потому специалисты ведомства просят горожан быть внимательнее и осторожнее.

Проходя мимо зданий, не забывайте посмотреть наверх и обходите подальше те, где о возможном сходе снега и льда предупреждают специальные таблички.

Осмотрительнее выбирайте места для парковки машин.

Фото: УГЗ Уфы.