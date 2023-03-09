В Башкирии из задымлённой девятиэтажки эвакуировали жильцов

К моменту прибытия пожарных подъезд девятиэтажки был окутан густым дымом. Источник возгорания был обнаружен на первом этаже возле распределительного щитка. Жильцов дома пришлось в срочном порядке эвакуировать. С возгоранием распределительного щитка удалось справиться при помощи огнетушителя.

В МЧС Башкирии отметили грамотные действия живущих в доме людей, которые не стали выбегать из квартир на задымленные лестничные клетки. Благодаря этому никто не пострадал.

Причину пожара предстоит установить дознавателю МЧС России.

Фото: МЧС РБ.