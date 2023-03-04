Житель Башкирии совершил разбойное нападение на пенсионерку

Житель Нефтекамска ночью разбил стекло веранды в частном доме в деревне Воробьево. Увидев, что хозяйка не спит, мужчина не испугался, а, наоборот, достал нож и начал угрожать 72-летней пенсионерке. Потом взял трость и избил пожилую женщину. Разбойник требовал деньги и алкоголь.

Женщина отдала ему три тысячи из кошелька и бутылку спиртного. Только после этого «гость» ушел. Когда его нашла полиция, мужчина уже был пьян.

Свое поведение мужчина никак не объясняет. Но у полиции есть подозрение, что это преступление не единственное, которое он совершил в последнее время. Сейчас его проверяют на причастность к другим кражам, которые произошли на территории района.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Республике Башкортостан.