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Вчера, 21:46

Житель Башкирии совершил разбойное нападение на пенсионерку

Полиция в Краснокамском районе Башкирии задержала подозреваемого в разбое. Неоднократно судимый 55-летний мужчина избил пенсионерку, чтобы получить спиртное, сообщает пресс-служба МВД.

Житель Башкирии совершил разбойное нападение на пенсионерку
Житель Башкирии совершил разбойное нападение на пенсионерку

Житель Нефтекамска ночью разбил стекло веранды в частном доме в деревне Воробьево. Увидев, что хозяйка не спит, мужчина не испугался, а, наоборот, достал нож и начал угрожать 72-летней пенсионерке. Потом взял трость и избил пожилую женщину. Разбойник требовал деньги и алкоголь.

Женщина отдала ему три тысячи из кошелька и бутылку спиртного. Только после этого «гость» ушел. Когда его нашла полиция, мужчина уже был пьян.

Свое поведение мужчина никак не объясняет. Но у полиции есть подозрение, что это преступление не единственное, которое он совершил в последнее время. Сейчас его проверяют на причастность к другим кражам, которые произошли на территории района.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.

Фото предоставлено пресс-службой МВД по Республике Башкортостан.

Житель Башкирии совершил разбойное нападение на пенсионерку
Житель Башкирии совершил разбойное нападение на пенсионерку
Житель Башкирии совершил разбойное нападение на пенсионерку
Житель Башкирии совершил разбойное нападение на пенсионерку
Житель Башкирии совершил разбойное нападение на пенсионерку
Автор:Надежда РОМАНОВА
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