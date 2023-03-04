В Уфе «посадят» на полгода девушку, использовавшую поддельные права

Девушка, не имея права на управление автомобилем, приобрела в сети Интернет поддельное водительское удостоверение за 60 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года девушка, управляя арендованным автомобилем марки «Volkswagen Polo», совершила наезд на ворота дома и скрылась с места ДТП.

Пострадавший хозяин ворот обратился в правоохранительные органы. Водителя нашли и она предъявила поддельный документ инспектору ГИБДД.

Подсудимая признала вину в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.