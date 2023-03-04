-4 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Вчера, 22:49

В Уфе «посадят» на полгода девушку, использовавшую поддельные права

Жительница Уфы признана виновной в приобретении и использовании поддельного водительского удостоверения.

В Уфе «посадят» на полгода девушку, использовавшую поддельные права
В Уфе «посадят» на полгода девушку, использовавшую поддельные права

Девушка, не имея права на управление автомобилем, приобрела в сети Интернет поддельное водительское удостоверение за 60 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года девушка, управляя арендованным автомобилем марки «Volkswagen Polo», совершила наезд на ворота дома и скрылась с места ДТП.

Пострадавший хозяин ворот обратился в правоохранительные органы. Водителя нашли и она предъявила поддельный документ инспектору ГИБДД.

Подсудимая признала вину в совершении преступления. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика