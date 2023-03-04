В Белебее пожарный извещатель спас от гибели многодетную семью

В момент возгорания в доме находились родители и пятеро детей в возрасте от 4 до 17 лет. Пожар возник в кухне, в которой был установлен пожарный извещатель. Глава семейства, услышав сигнал, разбудил супругу и детей. Все благополучно эвакуировались.

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, пожарной части АО БелЗАН и другие экстренные службы. В течение десяти минут пожар удалось локализовать, еще через пять минут открытое горение ликвидировано.

В результате пожара огнем повреждено дощатое потолочное перекрытие и домашнее имущество на кухне в бревенчатом жилом доме, размером 8х10 метров. Семья пока будет проживать у родственников.

Фото предоставлено пресс-службой МЧС России по Республике Башкортостан.