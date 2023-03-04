Больше года несвободы получили устроители азартных игр в Уфе

Мужчина организовал в арендованном помещении по ул. Фронтовых бригад игровой клуб, замаскировав его под букмекерскую контору. Его сообщница выполняла работу оператора-кассира, принимала деньги у игроков, запускала оборудование, выплачивала денежные выигрыши участникам азартных игр.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Состоялся суд, который назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца и 1 год 6 месяцев условно, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.