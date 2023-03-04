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Вчера, 19:34

Больше года несвободы получили устроители азартных игр в Уфе

В Уфе вынесен приговор по факту незаконного проведения азартных игр. Двое уфимцев признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр.

Больше года несвободы получили устроители азартных игр в Уфе
Больше года несвободы получили устроители азартных игр в Уфе

Мужчина организовал в арендованном помещении по ул. Фронтовых бригад игровой клуб, замаскировав его под букмекерскую контору. Его сообщница выполняла работу оператора-кассира, принимала деньги у игроков, запускала оборудование, выплачивала денежные выигрыши участникам азартных игр.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Состоялся суд, который назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца и 1 год 6 месяцев условно, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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