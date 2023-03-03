Автомобиль с беременной женщиной и младенцем застряли на дороге в Башкирии

Машина застряла в снегу на повороте в деревню Нукатово на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Водитель вызвал спасателей. Оперативно прибывшие на место сотрудники чрезвычайного ведомства выяснили, что у автомобиля неисправна ходовая часть. Они эвакуировали машину с людьми до дома. Медицинская помощь беременной женщине и ребенку не понадобились.

В пресс-службе госкомитета по ЧС напомнили, что погода прогнозируется неблагоприятная для дальних поездок. Во многих районах продолжаются снегопады, метели. Поэтому рекомендуют водителям транспортных средств соблюдать меры безопасности: без крайней необходимости и тщательного техосмотра автомобиля не выезжать в дорогу.

Фото пресс-службы госкомитета по ЧС.