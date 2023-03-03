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Автомобиль с беременной женщиной и младенцем застряли на дороге в Башкирии

Утром сегодня, 3 марта, на телефон службы спасения 112 поступило сообщение о застрявшей в снегу ВАЗ-2107, где пассажирами были беременная женщина и годовалый малыш, жители Белорецкого района. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС.

Автомобиль с беременной женщиной и младенцем застряли на дороге в Башкирии
Автомобиль с беременной женщиной и младенцем застряли на дороге в Башкирии

Машина застряла в снегу на повороте в деревню Нукатово на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. Водитель вызвал спасателей. Оперативно прибывшие на место сотрудники чрезвычайного ведомства выяснили, что у автомобиля неисправна ходовая часть. Они эвакуировали машину с людьми до дома. Медицинская помощь беременной женщине и ребенку не понадобились.  
В пресс-службе госкомитета по ЧС напомнили, что погода прогнозируется неблагоприятная для дальних поездок. Во многих районах продолжаются  снегопады, метели. Поэтому рекомендуют водителям транспортных средств соблюдать меры безопасности: без крайней необходимости и тщательного техосмотра автомобиля не выезжать в дорогу.

Фото пресс-службы госкомитета по ЧС.

Автомобиль с беременной женщиной и младенцем застряли на дороге в Башкирии
Автомобиль с беременной женщиной и младенцем застряли на дороге в Башкирии
Автомобиль с беременной женщиной и младенцем застряли на дороге в Башкирии
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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