В Уфе пьяный мужчина пытался убить беременную жену

30-летний житель Уфы чуть не отправил на тот свет свою благоверную. Безработный горожанин, вместо того чтобы трудоустроиться, устраивал дома алкогольные марафоны.

В один из таких загулов его беременная жена попыталась словами повлиять на поведение супруга и наставить на путь истинный. Уфимцу это сильно не понравилось. С угрозой убийства он набросился на жену и повалил её на пол. Только вмешавшийся родственник предотвратил страшное.

Испуганная женщина обратилась за помощью в полицию. Правоохранители задержали семейного тирана и доставили его в отдел. За угрозу убийством на горожанина завели уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.