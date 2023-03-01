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В Уфе пьяный мужчина пытался убить беременную жену

Супруга мешала горожанину выпивать и едва не поплатилась за это жизнью.

интернет
Фото:интернет

30-летний житель Уфы чуть не отправил на тот свет свою благоверную. Безработный горожанин, вместо того чтобы трудоустроиться, устраивал дома алкогольные марафоны.

В один из таких загулов его беременная жена попыталась словами повлиять на поведение супруга и наставить на путь истинный. Уфимцу это сильно не понравилось. С угрозой убийства он набросился на жену и повалил её на пол. Только вмешавшийся родственник предотвратил страшное.

Испуганная женщина обратилась за помощью в полицию. Правоохранители задержали семейного тирана и доставили его в отдел. За угрозу убийством на горожанина завели уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

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Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:мвд«уфа»угроза убийством
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