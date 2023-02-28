В Уфе иностранец истязал малолетних воспитанников медресе

В истязании несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по их воспитанию обвиняют 28-летнего иностранца.

По данным пресс-службы Следственного комитета Башкирии, мужчина, присматривающий за юными воспитанниками в медресе одной из уфимских мечетей, применял силу к пятерым детям. Мальчики в возрасте от шести до 12 лет подвергались истязаниям в январе и феврале этого года.

Шокирующие факты получили широкую огласку после публикации портала Мэш Бэтэш. По сообщению корреспондентов портала, одному из воспитанников удалось сбежать. Мальчик рассказал об избиениях и плохих условиях содержания – спать приходилось в подвале на матрасах.

Правоохранители прибыли в мечеть с проверкой. После этого иностранца заключили под стражу. Следователи проводят комплекс мероприятий для установления причин и обстоятельств преступления.