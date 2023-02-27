В Башкирии пожарный извещатель спас жильцов сгоревшего дома

Звонок в экстренные службы региона поступил поздней ночью: загорелась кровля 4-квартирного жилого дома на улице Вокзальной, огонь перекинулся на расположенную рядом бревенчатую баню. К счастью, в одной из квартир, где проживала многодетная семья, был установлен пожарный извещатель. Поданный им громкий сигнал разбудил жильцов, и они успели вовремя покинуть дом — всего девять человек. Погибших и пострадавших не оказалось.

Пожар потушили в течение часа, в борьбе с огнем были задействованы 17 человек и шесть единиц техники. Дом получил значительные повреждения, погорельцы разместились у родственников.

Причина случившегося устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Фото: МЧС РБ.