0 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 10:20

В Башкирии пожарный извещатель спас жильцов сгоревшего дома

Пожар, вспыхнувший в ночь на 27 февраля в селе Зирган Мелеузовского района, унес бы не одну жизнь, если бы в дело не вмешался пожарный извещатель.

В Башкирии пожарный извещатель спас жильцов сгоревшего дома
В Башкирии пожарный извещатель спас жильцов сгоревшего дома

Звонок в экстренные службы региона поступил поздней ночью: загорелась кровля 4-квартирного жилого дома на улице Вокзальной, огонь перекинулся на расположенную рядом бревенчатую баню. К счастью, в одной из квартир, где проживала многодетная семья, был установлен пожарный извещатель. Поданный им громкий сигнал разбудил жильцов, и они успели вовремя покинуть дом — всего девять человек. Погибших и пострадавших не оказалось.

Пожар потушили в течение часа, в борьбе с огнем были задействованы 17 человек и шесть единиц техники. Дом получил значительные повреждения, погорельцы разместились у родственников.

Причина случившегося устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Фото: МЧС РБ.

В Башкирии пожарный извещатель спас жильцов сгоревшего дома
В Башкирии пожарный извещатель спас жильцов сгоревшего дома
В Башкирии пожарный извещатель спас жильцов сгоревшего дома
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика