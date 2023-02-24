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В Уфе девушка упала с 10 этажа дома и попала в реанимацию

Вчера, 23 февраля, в микрорайоне Кузнецовский затон Уфы девушка упала из окна на десятом этаже жилого дома и выжила. О происшествии сообщили в соцсетях.

В Уфе девушка упала с 10 этажа дома и попала в реанимацию
В Уфе девушка упала с 10 этажа дома и попала в реанимацию

Камера видеонаблюдения в доме № 9 по улице Бородинской зафиксировала, как человек упал с высоты в сугроб. Спустя некоторое время, из подъезда выбежали трое мужчин. Они искали упавшую, потом закутали ее в куртки и достали из сугроба. Затем доставили ее в больницу.

В пресс-службе минздрава Башкирии подтвердили, что пострадавшая в тяжелом состоянии находится в реанимации одной из городских больниц. При падении она получила сочетанную травму головы, множество переломов и ушибов.  

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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