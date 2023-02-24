-15 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Сегодня, 09:07

В Башкирии туристка повредила ногу, поднимаясь на гору Дунансунган

Вчера, 23 февраля, произошло ЧП с туристами, покорявшими гору Дунансунган в Белорецком районе. Об этом сообщила пресс-служба госкомитета по ЧС республики.

В Башкирии туристка повредила ногу, поднимаясь на гору Дунансунган
В Башкирии туристка повредила ногу, поднимаясь на гору Дунансунган

Группа из семи туристов пошла в гору, чтобы покататься на горных лыжах. Одна из женщин во время подъема отступилась и травмировала ногу. Идти самостоятельно она не могла. Товарищи вызвали спасателей.

Сотрудники аварийно-спасательной службы отправились на место ЧП. До поворота на гору Дунансунган на спецавтомобиле, затем пересели на снегоход. Группа уже спускалась, помогая туристке, получившей травму. Забрав пострадавшую, спасатели эвакуировали ее до автодороги, где уже ждал автомобиль скорой помощи.

В пресс-службе отметили, что группа туристов заранее не зарегистрировала свой маршрут. Это необходимо для обеспечения безопасности людей и своевременного оказания помощи. Перед отправкой на горы нужно ознакомиться с будущим маршрутом, изучить все потенциальные опасности, учитывать погодные условия.

Фото пресс-службы госкомитета по ЧС.

В Башкирии туристка повредила ногу, поднимаясь на гору Дунансунган
В Башкирии туристка повредила ногу, поднимаясь на гору Дунансунган
В Башкирии туристка повредила ногу, поднимаясь на гору Дунансунган
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика