В Башкирии туристка повредила ногу, поднимаясь на гору Дунансунган

Группа из семи туристов пошла в гору, чтобы покататься на горных лыжах. Одна из женщин во время подъема отступилась и травмировала ногу. Идти самостоятельно она не могла. Товарищи вызвали спасателей.

Сотрудники аварийно-спасательной службы отправились на место ЧП. До поворота на гору Дунансунган на спецавтомобиле, затем пересели на снегоход. Группа уже спускалась, помогая туристке, получившей травму. Забрав пострадавшую, спасатели эвакуировали ее до автодороги, где уже ждал автомобиль скорой помощи.

В пресс-службе отметили, что группа туристов заранее не зарегистрировала свой маршрут. Это необходимо для обеспечения безопасности людей и своевременного оказания помощи. Перед отправкой на горы нужно ознакомиться с будущим маршрутом, изучить все потенциальные опасности, учитывать погодные условия.

Фото пресс-службы госкомитета по ЧС.

