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В Стерлитамаке водитель погиб между двумя троллейбусами

К расследованию несчастного случая с водителем Стерлитамакского троллейбусного управления приступила Гострудинспекция в РБ, сообщили в ведомстве.

В Стерлитамаке водитель погиб между двумя троллейбусами
В Стерлитамаке водитель погиб между двумя троллейбусами

Рано утром 20 февраля 57-летнего водителя, находившегося на территории депо, зажало между двумя троллейбусами. Полученные травмы оказались смертельными.  

В ходе расследования будут  определены обстоятельства и причины случившегося.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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