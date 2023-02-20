Пьяный житель Башкирии угнал у приятеля машину и катал на ней друзей

В Бурзянском районе 22-летний парень встретил в кафе знакомого, вместе они поехали в родное село Старосубхангулово и там, в машине, выпили. Ночевать парень решил у друга, но собутыльник отказался выходить из его машины и сказал, что останется в ней. Спустя полтора часа молодой человек не обнаружил ни машины, ни друга. До самого утра он пытался отыскать их, после чего обратился в полицию.

Сотрудники ГИБДД задержали 27-летнего злоумышленника. Установлено, что мужчина решил прокатиться вместе с друзьями на машине знакомого. Он собрал по селу друзей и поехал с ними в деревню Набиево. Уточняется также, что у угонщика никогда не было водительского удостоверения.