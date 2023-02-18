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Телефонные мошенники «обули» жителей Башкирии на семь миллионов рублей

В МВД поступило 24 обращения от обманутых граждан.

Телефонные мошенники «обули» жителей Башкирии на семь миллионов рублей
Телефонные мошенники «обули» жителей Башкирии на семь миллионов рублей

Более семи миллионов рублей отдали телефонным мошенникам жители Башкирии. В органы внутренних дел поступило 24 обращения от обманутых граждан, сообщает МВД РБ. В их числе такие аферы, как звонки от якобы сотрудников банка или полиции, обман при покупке товаров в интернете и другие.

Так, 31-летняя уфимка перевела аферистам миллион рублей, полагая, что переводит средства на безопасный счет. Также пострадал 24-летний житель башкирской столицы – ему позвонил неизвестный и сообщил о «выигрыше» дорогого телефона. В результате молодой человек перевел 65 тысяч рублей якобы  на оплату налогов и доставку, но в результате остался ни с чем.

По фактам мошенничества возбуждено 20 уголовных дел.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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