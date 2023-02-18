Телефонные мошенники «обули» жителей Башкирии на семь миллионов рублей

Более семи миллионов рублей отдали телефонным мошенникам жители Башкирии. В органы внутренних дел поступило 24 обращения от обманутых граждан, сообщает МВД РБ. В их числе такие аферы, как звонки от якобы сотрудников банка или полиции, обман при покупке товаров в интернете и другие.

Так, 31-летняя уфимка перевела аферистам миллион рублей, полагая, что переводит средства на безопасный счет. Также пострадал 24-летний житель башкирской столицы – ему позвонил неизвестный и сообщил о «выигрыше» дорогого телефона. В результате молодой человек перевел 65 тысяч рублей якобы на оплату налогов и доставку, но в результате остался ни с чем.

По фактам мошенничества возбуждено 20 уголовных дел.

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