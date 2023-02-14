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В Уфе пострадавшая в ДТП женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами

Происшествие случилось вчера, 13 февраля, сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

В Уфе пострадавшая в ДТП женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами
В Уфе пострадавшая в ДТП женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами

Около восьми часов утра на Южном проезде водитель за рулем «Мицубиси Лансер» сбил женщину, шедшую  по нерегулируемому переходу.

Пострадавшая с тяжёлыми травмами госпитализирована. Полиция проводит разбирательство.

В Уфе пострадавшая в ДТП женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами
В Уфе пострадавшая в ДТП женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами
В Уфе пострадавшая в ДТП женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами
В Уфе пострадавшая в ДТП женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами
В Уфе пострадавшая в ДТП женщина госпитализирована с тяжёлыми травмами
Автор:Артур СМОЛОВ
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