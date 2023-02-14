В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве, совершённом в 2019 году

В мае 2019 года 58-летняя жительница села Килеево вместе с еще одним мужчиной была в гостях у 67-летнего сельчанина. После пьянки, когда гость уснул, женщина поругалась со стариком и тот нанес ей удар ножом в шею. Гостья скончалась, а убийца разбудил мужчину и вместе с ним закопал тело.

Когда в полицию обратились родственники, найти женщину и определить ее местонахождение не удалось. В этом году полицейскими была получена информация о возможной причастности сельчанина к исчезновению женщины. В конечном итоге тело было обнаружено закопанным на придомовом участке.

После предъявления доказательств мужчина сознался в содеянном, а также сообщил, что женщина сама попросила лишить ее жизни, так как жаловалась на здоровье. Была проверена и эта версия – «объективных данных о наличии каких-либо серьезных заболеваний у женщины не установлено».

Обвиняемый заключен под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.