В Бирске бомж зарезал собутыльника за то, что тот пришёл с пустыми руками

В январе компания из трех человек пришла в гости в квартиру к четвертому. После пьянки, когда хозяин квартиры уснул, 47-летний гость стал высказывать претензии 58-летнему по поводу того, что он ничего не принес к столу и это уже не в первый раз. Когда 58-летний мужчина вышел из квартиры, оппонент нанес ему несколько ударов кулаком, а затем ножом в спину. От полученных ранений мужчина скончался.

Подозреваемый сначала отрицал причастность к убийству, но после предъявления доказательств, в том числе показаний свидетелей, сознался в содеянном.

В пресс-службе МВД по РБ уточнили, что получив ножевые ранения, 58-летний мужчина забрался в подвал отопительных труб по улице Мира и лег. Там он пролежал около недели, после чего рабочие обнаружили его труп.

Убийца ранее неоднократно был судим.