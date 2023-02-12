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На рынках Уфы продавали семена неизвестного происхождения

Управление Россельхознадзора по РБ обнаружило в торговых точках  более 100 видов семян, не включенных в Государственный реестр, сообщает пресс-служба ведомства.

На рынках Уфы продавали семена неизвестного происхождения
На рынках Уфы продавали семена неизвестного происхождения

Так, например, реализовывались пакеты с семенами томата под названием «Мамонтенок», «Гаванская сигара», «Малиновый тюлень», «Чесночный», «Тунгуска», «Финик красный» и др.  Все перечисленные сорта реализовывались без документов и не допущены к реализации на территории РФ.

Специалисты Россельхознадзора предупреждают, что приобретение таких семян не гарантирует их генетическую чистоту. Такая  продукция может быть генетически модифицированной. Эти растения не только не приспособлены к нашим климатическим условиям, но несут угрозу здоровью человека.

По итогам выездных обследований индивидуальным предпринимателям выданы предостережения.

Автор:Марат АМИНЕВ
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