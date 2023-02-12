На рынках Уфы продавали семена неизвестного происхождения

Так, например, реализовывались пакеты с семенами томата под названием «Мамонтенок», «Гаванская сигара», «Малиновый тюлень», «Чесночный», «Тунгуска», «Финик красный» и др. Все перечисленные сорта реализовывались без документов и не допущены к реализации на территории РФ.

Специалисты Россельхознадзора предупреждают, что приобретение таких семян не гарантирует их генетическую чистоту. Такая продукция может быть генетически модифицированной. Эти растения не только не приспособлены к нашим климатическим условиям, но несут угрозу здоровью человека.

По итогам выездных обследований индивидуальным предпринимателям выданы предостережения.