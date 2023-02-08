В Уфе один щенок помог спасти другого

Сначала уфимец попытался вызволить громко скулившего малыша сам, но понял, что это невозможно: щель между гаражами оказалась слишком узкой. Прибывшие сотрудники поисково-спасательного отряда при помощи гидравлического инструмента раздвинули гаражи и осторожно вытянули щенка. «Пострадавшего», который отделался легким испугом, передали заявителю.

В Управлении гражданской защиты Уфы напомнили, что спасатели выезжают на помощь и к людям, и к животным, но первоочередными считают те обращения, когда опасность грозит человеку.

Фото: УГЗ Уфы.