В Башкирии пожарный извещатель предотвратил трагедию в многодетной семье

По сообщению МЧС региона, инцидент произошел в селе Пономаревка Бирского района. Ранним утром 7 февраля на улице Заречной загорелся дом, где вместе с родителями находились четверо детей. К счастью, дом был оборудован пожарным извещателем, установленным по республиканской льготной программе. Он среагировал на дым и вовремя оповестил хозяев о возгорании, те быстро сориентировались в ситуации и приняли меры. В результате огонь был потушен до прибытия пожарных, повреждена лишь стена кухни на площади 2 кв. м. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото: МЧС РБ.