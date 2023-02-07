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В Башкирии пожарный извещатель предотвратил трагедию в многодетной семье

Благодаря сработке пожарного извещателя пожар в доме, принадлежащем многодетной семье, обошелся без серьезных последствий.

В Башкирии пожарный извещатель предотвратил трагедию в многодетной семье
В Башкирии пожарный извещатель предотвратил трагедию в многодетной семье

По сообщению МЧС региона, инцидент произошел в селе Пономаревка Бирского района. Ранним утром 7 февраля на улице Заречной загорелся дом, где вместе с родителями находились четверо детей. К счастью, дом был оборудован пожарным извещателем, установленным по республиканской льготной программе. Он среагировал на дым и вовремя оповестил хозяев о возгорании, те быстро сориентировались в ситуации и приняли меры. В результате огонь был потушен до прибытия пожарных, повреждена лишь стена кухни на площади 2 кв. м. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото: МЧС РБ.  

В Башкирии пожарный извещатель предотвратил трагедию в многодетной семье
В Башкирии пожарный извещатель предотвратил трагедию в многодетной семье
В Башкирии пожарный извещатель предотвратил трагедию в многодетной семье
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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