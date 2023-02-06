-20 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Проиcшествия
Вчера, 16:16

Пожарные извещатели спасли жизни 23 жителей Башкирии

Председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве республики рассказал, что за январь и начало фераля 2023 года пожарные извещатели помогли предотвратить гибель 23 человек.

Пожарные извещатели спасли жизни 23 жителей Башкирии
Пожарные извещатели спасли жизни 23 жителей Башкирии

На прошлой неделе, по данным госкомитета по ЧС, в республике произошло 96 техногенных пожаров, на которых были спасены 26 человек. К сожалению, шестеро погибли. Фарит Гумеров напомнил, что установка в доме или квартире пожарного извещателя значительно снижает риск трагического исхода.

Резонанс получил несчатный случай в Иглинском районе, где 30 января мужчина получил смертельные ранения под колесами поезда.

А 3 февраля в зону СВО отправился очередной гуманитарный конвой из Башкирии, в состав которого вошли 43 фуры и 110 человек. Они повезли солдатам 22 автомобиля повышенной проходимости, специализированное оборудование, питание, медикаменты и посылки от родных.

Кроме того, уже сейчас началась подготовка к противопаводковым мероприятиям: заключаются договоры на проведение взрывных работ на реках республики в местах образования ледовых заторов.

Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика