Пожарные извещатели спасли жизни 23 жителей Башкирии

На прошлой неделе, по данным госкомитета по ЧС, в республике произошло 96 техногенных пожаров, на которых были спасены 26 человек. К сожалению, шестеро погибли. Фарит Гумеров напомнил, что установка в доме или квартире пожарного извещателя значительно снижает риск трагического исхода.

Резонанс получил несчатный случай в Иглинском районе, где 30 января мужчина получил смертельные ранения под колесами поезда.

А 3 февраля в зону СВО отправился очередной гуманитарный конвой из Башкирии, в состав которого вошли 43 фуры и 110 человек. Они повезли солдатам 22 автомобиля повышенной проходимости, специализированное оборудование, питание, медикаменты и посылки от родных.

Кроме того, уже сейчас началась подготовка к противопаводковым мероприятиям: заключаются договоры на проведение взрывных работ на реках республики в местах образования ледовых заторов.

Фото: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.