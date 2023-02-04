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Сегодня, 10:18

В Башкирии запретили сайт, на котором торговали опасными для здоровья «добавками»

Прокуратура через суд добилась блокировки запрещенного контента.

В Башкирии запретили сайт, на котором торговали опасными для здоровья «добавками»
В Башкирии запретили сайт, на котором торговали опасными для здоровья «добавками»

Прокуроры обнаружили, что на интернет-страницах, доступ к которым не ограничен, пользователям предлагают под видом спортивных добавок приобрести сильнодействующие и опасные для здоровья вещества.

Такие сведения носят противоправный характер и межрайонная прокуратура в судебном порядке потребовала признать данные материалы запрещенными к распространению и ограничить доступ к сайтам.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Материалы суда направлены в Роскомнадзор для принятия мер к блокировке данных ресурсов, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Между тем

Ишимбайская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга интернета выявила 14 сайтов с информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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