В Башкирии запретили сайт, на котором торговали опасными для здоровья «добавками»

Прокуроры обнаружили, что на интернет-страницах, доступ к которым не ограничен, пользователям предлагают под видом спортивных добавок приобрести сильнодействующие и опасные для здоровья вещества.

Такие сведения носят противоправный характер и межрайонная прокуратура в судебном порядке потребовала признать данные материалы запрещенными к распространению и ограничить доступ к сайтам.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Материалы суда направлены в Роскомнадзор для принятия мер к блокировке данных ресурсов, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Между тем

Ишимбайская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга интернета выявила 14 сайтов с информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

Фото из открытых источников.