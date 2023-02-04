Министерства и ведомства прокомментировали падение наледи на ребёнка в Стерлитамаке

Министерство ЖКХ и Госкомитет республики по жилищному и строительному надзору уточняют, что наледь упала с козырька балкона, поэтому ответственным здесь является управляющая компания. Кроме того, госкомитет отмечает, что на момент происшествия крыша дома была очищена. Собственник квартиры незаконно установил остекленный балкон с козырьком, за что ранее управляющая компания выдавала ему предостережение с требованием очистить козырек.

По сообщению пресс-службы Минздрава республики, скорая прибыла на место за одиннадцать минут. Сейчас девочка находится в сознании, в реанимации. Ухудшения состояния не зафиксировано.