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Вчера, 15:40

Министерства и ведомства прокомментировали падение наледи на ребёнка в Стерлитамаке

Официальные комментарии даны по факту падения наледи на десятилетнюю девочку в Стерлитамаке. Происшествие случилось вчера, 3 февраля.

Министерства и ведомства прокомментировали падение наледи на ребёнка в Стерлитамаке
Министерства и ведомства прокомментировали падение наледи на ребёнка в Стерлитамаке

Министерство ЖКХ и Госкомитет республики по жилищному и строительному надзору уточняют, что наледь упала с козырька балкона, поэтому ответственным здесь является управляющая компания. Кроме того, госкомитет отмечает, что на момент происшествия крыша дома была очищена. Собственник квартиры незаконно установил остекленный балкон с козырьком, за что ранее управляющая компания выдавала ему предостережение с требованием очистить козырек.

По сообщению пресс-службы Минздрава республики, скорая прибыла на место за одиннадцать минут. Сейчас девочка находится в сознании, в реанимации. Ухудшения состояния не зафиксировано.

Автор:Артур СМОЛОВ
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